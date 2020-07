Il pazzo ritorno di Evra, festeggia la Juve sulle note di Umberto Tozzi: “Ti amo, rosicate tutti” [VIDEO]

Niente di nuovo. E’ Evra. L’ex terzino della Juventus regala sempre grandi perle sui social, per via della sua creatività, esplosività e inventiva. L’ultima trovata è la “nuova” canzone per festeggiare il nono scudetto consecutivo dei bianconeri. Il francese, anche dopo aver lasciato l’Italia, non ha mai nascosto di seguire con piacere ed interesse la Juve come se giocasse ancora per lei. E così, il giorno dopo la conquista del titolo, Evra si è dilettato nel cantare “Ti amo” di Umberto Tozzi, trasformando però le parole. “Continuate a chiamarmi Gobbo, però abbiamo vinto nove scudetti di fila. Non avete capito che il presidente Agnelli mi ha detto che ne vuole dieci di fila, quindi iniziate già a rosicare per l’anno prossimo”, afferma cantando l’ex United. In basso il VIDEO.