Formazioni ufficiali Serie A: torna titolare Mertens, Nicola se la gioca con Pandev e Sanabria

Formazioni ufficiali Serie A – Si giocano quattro importanti gare della trentaquattresima giornata di Serie A. Sfida tra Brescia e SPAL per evitare l’ultimo posto. Le due squadre sono ormai condannate alla retrocessione. Fiorentina-Torino è una gara tra due compagini che si sono notevolmente avvicinate alla salvezza nelle ultime giornate: chi vince può dirsi davvero tranquillo. Genoa-Lecce è uno spareggio vero e proprio. Le due squadre distano soltanto un punto e la sfida del ‘Ferraris’ potrebbe dire molto in chiave futura. Infine il Napoli riceve l’Udinese. I friulani hanno ancora bisogno di qualche punto per dirsi salvi, i partenopei hanno voglia di riscatto dopo la deludente prestazione contro il Bologna e il pari ottenuto al ‘Dall’Ara’. Le formazioni ufficiali delle gare delle 19,30.

Brescia-SPAL

Brescia: Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Dessena, Tonali, Zmrhal; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

SPAL: Letica; Cionek, Vicari, Salamon, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Tunjov; Cerri, Petagna.

Fiorentina-Torino

Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Lirola; Kouamé, Ribery.

Torino: Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Lukic, Aina; Berenguer; Zaza, Belotti.

Genoa-Lecce

Genoa: Perin; Masiello, Romero, Zapata, Criscito; Lerager, Schöne, Sturaro; Iago Falqué; Pandev, Sanabria.

Lecce: Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell’Orco; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar.

Napoli-Udinese

Napoli: Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Udinese: Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski.