Gattuso e quel gesto ad Elmas che vale più di mille parole [VIDEO]

Il Napoli è completamente rinato con la cura Gennaro Gattuso. Gli azzurri hanno cambiato passo, è arrivata solo una sconfitta contro l’Atalanta, poi tante prestazioni positive e punti importanti che hanno permesso di recuperare posizioni e classifica. Molti calciatori che avevano dimostrato poco, adesso fanno parte a 360° del progetto. E’ il caso di Elmas. Ottima gara per il centrocampista contro il Genoa, il gol annullato e altre occasioni da gol, ma soprattutto tanta sostanza in mezzo al campo. L’impegno è stato apprezzato dall’allenatore azzurro, il gesto al momento del cambio lascia pochi dubbi: “hai fatto una partita con le palle”, il pensiero di Gattuso. In basso il video.

Gattuso ha apprezzato la prova di Elmas tanto da fare il gesto delle pa**e al momento del cambio 😆#GenoaNapoli pic.twitter.com/SSUELhIQXr — Cri Napoli 💙 1926 (@1926_cri) July 9, 2020