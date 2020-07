Graziani: “L’avessero data a me questa Juve avrei vinto lo Scudetto prima, ha sofferto con tutte”

Non le manda a dire Ciccio Graziani. L’ex attaccante di Roma e Nazionale è intervenuto a Radio Sportiva subito dopo la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus. Ma non sono mancate le frecciate.

“Vincere non è mai facile, ma se quella squadra l’avessero data a me lo scudetto l’avrei vinto con qualche giornata di anticipo. Io la Juve l’ho vista soffrire quasi con tutte, comprese Brescia e Spal. Con quella qualità non deve accadere che soffra sempre o quasi: con Sassuolo e Atalanta è stata dominata. La Juve ha rivinto lo scudetto meritatamente ma quest’anno quasi per inerzia, per errori degli avversari”.