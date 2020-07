Ibrahimovic scherza con Gagliolo dopo la pallonata in faccia: “Ti ho visto dormire, ti volevo svegliare” [VIDEO]

Quando calcia in porta sfodera tutta la sua potenza. Zlatan Ibrahimovic non guarda in faccia nessuno, nemmeno Gagliolo, suo connazionale. Anzi in faccia lo ha centrato con una pallonata su calcio di punizione in Milan-Parma di mercoledì scorso. Una botta tremenda, con il difensore dei ducali accasciatosi subito a terra per il dolore. A distanza di qualche giorno, Zlatan Ibrahimovic ha scherzato con l’avversario con un simpatico audio su Tik Tok a corredo del video dell’episodio: “Ti ho visto dormire e ti volevo svegliare”. In basso il VIDEO.