Infortunio Paquetà, il centrocampista out contro il Parma

INFORTUNIO PAQUETA’ – Il Milan non potrà contare su Paquetà per la partita di campionato contro il Parma. Il calciatore brasiliano non sarà del match per un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La stagione di Paqueta non è stata di certo entusiasmante, troppi passaggi a vuoto per un calciatore di sicuro talento, ma che non è riuscito a convincere. Saelemaekers squalificato non sarà del match.

Ecco i convocati

Portieri: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer.

Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.