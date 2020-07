Milan, la bomba dall’estero: “Rangnick non sarà il prossimo allenatore rossonero”

Clamorosa bomba lanciata dalla rivista tedesca ‘Kicker’: Ralf Rangnick non sarà il nuovo allenatore del Milan. Secondo le voci che rimbalzano dalla Germania, le recenti prestazioni dei rossoneri avrebbero convinto Gazidis a puntare su Stefano Pioli come allenatore per la prossima stagione. Rangnick, attratto dall’idea di poter svolgere il doppio ruolo di tecnico e direttore sportivo al Milan, ha visto così chiudersi questa possibilità e starebbe trattando il rinnovo con il Lipsia. Qualora la notizia venisse confermata nei prossimo giorni sarebbe una sorpresa visto quanto trapelato negli ultimi mesi.