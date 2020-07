Milan-Juventus streaming, dove guardare la diretta della partita

Milan-Juventus streaming – Secondo anticipo della 31ª giornata di Serie A: a San Siro si sfidano Milan e Juventus, due delle squadre più in salute dalla ripresa dopo lo stop per il lockdown. I ragazzi di Pioli, con i 10 punti nelle ultime quattro e la grande vittoria a Roma contro la Lazio, si sono rilanciati in zona Europa. Quelli di Sarri hanno fatti quattro su quattro, allontanando le inseguitrici in classifica. La partita sarà trasmessa su DAZN. Gli utenti DAZN che hanno anche un abbonamento Sky potranno inoltre vedere Lazio-Milan in tv per mezzo della app presente sul decoder Sky Q o sul canale satellitare DAZN1, se hanno aderito all’offerta.