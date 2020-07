Pronostici Serie A 37ª giornata, i consigli di CalcioWeb: “montagne russe” sull’asse Genoa-Lecce

Pronostici Serie A 37ª giornata – Quasi tutti i verdetti definiti in massima serie a due giornate dal termine. “Montagne russe” sull’asse Genoa-Lecce, le uniche due a contendersi un posto al sole. I rossoblu sono a +4, ma vanno a Sassuolo, in casa di una delle squadre più in forma. Salentini, invece, a Udine. Di seguito i pronostici della nostra redazione.

INTER-NAPOLI 1 + GOL – Obiettivi raggiunti da entrambe, gara senza nulla da chiedere e proprio per questo – forse – ricca di emozioni e qualche gol in più. Confidiamo nella voglia di Conte di vincere sempre e comunque. Parliamo di una persona che non vuole perdere neanche il torneo di Briscola…

SASSUOLO-GENOA 1 – Se il Sassuolo è quello visto finora, e se il Genoa è quello visto finora, il risultato rischia di essere già scritto. E noi “rischiamo” l’1. Ma lo rischiamo proprio perché la differenza di motivazioni potrebbe fare la differenza. Non un risultato così scontato come sembra.

UDINESE-LECCE X2 – Discorso simile a quello fatto sopra. Un’Udinese ricca di stimoli è stata in grado di battere la Juve meno di una settimana fa alla Dacia Arena, ma dopo aver sbancato Cagliari è salva matematicamente. Per il Lecce, invece, è un’ultimissima spiaggia. E anche in caso di vittoria potrebbe essere già retrocessione. Puntiamo sull’X2.