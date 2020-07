Ufficiale, Ivan Juric e l’Hellas Verona ancora insieme: rinnovo fino al 2023

“Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato la piena e soddisfacente intesa con mister Ivan Juric e i membri del suo staff per l’estensione dei rispettivi contratti per i prossimi tre anni, segnatamente sino al 30 giugno 2023“. Poche righe, una grande notizia per l’Hellas e per i suoi tifosi. Il tecnico del Verona Ivan Juric ha rinnovato con il club scaligero per altri tre anni. La notizia è stata da poco ufficializzata tramite i canali ufficiali. L’ex Genoa “premiato” dall’ottima stagione sulla panchina gialloblu.