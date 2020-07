Risultati playoff Serie C, le semifinali: il programma e la diretta tv

Risultati playoff Serie C, le semifinali – La stagione in Serie C è entrata nel vivo. Grande attesa per i playoff, si giocano le due semifinali. In campo quattro squadre attrezzate per il salto di categoria, Reggiana-Novara e Bari-Carrarese le sfide che promettono spettacolo. Si decide la quarta promossa nel campionato di Serie B pronta ad aggiungersi a Reggina, Monza e Vicenza che hanno stravinto il proprio girone. Il Bari sembra la squadra maggiormente attrezzata dal punto di vista tecnico, ma la situazione è molto incerta dopo il lockdown con la squadra di Vivarini che ha giocato una sola partita. Una squadra sicuramente competitiva è la Reggiana, quella più insidiosa il Novara, l’outsider la Carrarese.

Il Programma del 17 luglio 2020

Reggio Audace-Novara: ore 20.30

Bari-Carrarese: ore 20.45 (diretta tv su Rai Sport)