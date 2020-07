Risultati Serie B 35ª giornata LIVE, c’è Pescara-Frosinone

Risultati Serie B – Si gioca la trentacinquesima giornata di Serie B. Un turno davvero molto importante per tutti gli obiettivi. Il Crotone vuole mantenere il secondo posto e affronta una Salernitana in salute. Pordenone e Spezia non vogliono mollare e proveranno a conquistare i tre punti rispettivamente contro Cosenza e Venezia. Per le zone basse della classifica la Juve Stabia sfida il Chievo, delicatissimo scontro Perugia-Cremonese. Di seguito il programma completo e la classifica.

I RISULTATI DI SERIE B

Venerdì 17 luglio

ore 18.45

Pescara-Frosinone 0-0

ore 21

Benevento-Livorno

Cittadella-Ascoli

Crotone-Salernitana

Empoli-Entella

Juve Stabia-Chievo

Perugia-Cremonese

Pisa-Trapani

Pordenone-Cosenza

Spezia-Venezia

LA CLASSIFICA