Risultati Serie B LIVE, tris del Crotone a Livorno: la classifica

RISULTATI SERIE B – Giornata decisiva per il campionato di Serie B, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva per gli obiettivi delle squadre, dalla promozione alla retrocessione. Si inizia con il botto e con la sfida tra Livorno e Crotone, i calabresi possono mettere in ghiaccio la Serie A contro una squadra già retrocessa in Serie C. Interessante sfida tra Chievo e Cittadella, trasferta del Pordenone contro l’Ascoli e del Pisa a Cosenza. La Cremonese affronta in casa lo Spezia, l’Entella il Perugia. Il già promosso Benevento dovrà vedersela con il Frosinone, l’Empoli a Salerno. Chiudono Trapani-Pescara e Venezia-Juve Stabia.

Risultati Serie B

Venerdì 24 luglio

ore 18.45

LIVORNO-CROTONE 1-3

ore 21

ASCOLI-PORDENONE

CHIEVO-CITTADELLA

COSENZA-PISA

CREMONESE-SPEZIA

ENTELLA-PERUGIA

FROSINONE-BENEVENTO

SALERNITANA-EMPOLI

TRAPANI-PESCARA

VENEZIA-JUVE STABIA

LA CLASSIFICA