Risultati Serie B LIVE, l’ultima giornata: pareggio immediato dell’Entella e Pordenone avanti, la classifica

RISULTATI SERIE B – Ultimi minuti chiave per il campionato di Serie B, si gioca l’ultima giornata. Dopo le promozioni di Benevento e Crotone è da decidere la griglia dei playoff, più la bagarre per evitare la retrocessione. L’Ascoli affronta proprio il Benevento, il Pescara chiamato dalla difficile trasferta contro il Chievo. Vero e proprio scontro tra Cosenza e Juve Stabia, la Cremonese in casa contro il Pordenone. Il Frosinone affronta il Pisa, l’Empoli contro il già retrocesso Livorno. Il Trapani in casa con il Crotone, bellissimo Venezia-Perugia.

venerdì 31 luglio ore 21

Ascoli-Benevento 0-0

Chievo-Pescara 0-0

Cosenza-Juve Stabia 0-0

Cremonese-Pordenone 0-1

Frosinone-Pisa venerdì 0-0

Livorno-Empoli venerdì 0-0

Salernitana-Spezia 0-0

Trapani-Crotone 0-0

Venezia-Perugia 0-0

Virtus Entella-Cittadella 1-1

La classifica