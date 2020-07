Roma-Inter, le probabili formazioni: dubbi Smalling e Barella, Borja scalza Eriksen

Roma-Inter, le probabili formazioni – Posticipo di lusso questa sera all’Olimpico: grande classica del calcio italiano tra Roma e Inter. Da una parte i ragazzi di Fonseca che sperano ancora in un complicatissimo posto Champions, dall’altra quelli di Conte che sognano di avvicinare ancora di più la Juve.

Le scelte. In casa Roma è recuperato Smalling, ma resta in dubbio la sua titolarità. Ancora out invece Mirante, Fazio e Santon. Ci dovrebbe quindi essere Ibanez al centro e Kolarov sul centro sinistra. Ballottaggio Bruno Peres-Zappacosta su una fascia, sull’altra c’è Spinazzola. In casa Inter Conte non vuole rischiare Barella e Lukaku. Il primo ha recuperato, il secondo si è allenato a parte. Per l’ex Cagliari, ballottaggio al centro con Gagliarini. Sulla trequarti Borja Valero scalza Eriksen.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

INDISPONIBILI: Santon, Fazio, Mirante.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Ashley Young; Borja Valero; Sanchez, Lautaro Martinez.

INDISPONIBILI: Sensi, Vecino.