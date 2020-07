Paura in casa Sassuolo: Rogerio ha subìto un colpo alla testa durante l’allenamento di oggi ed è stato trasportato in ospedale. Come riporta ‘Gianlucadimarzio.com’ il terzino brasiliano è stato subito immobilizzato dallo staff medico neroverde e successivamente trasferito al nosocomio per ulteriori accertamenti. Rogerio è comunque rimasto sempre cosciente. Da stabilire l’entità dell’infortunio, anche se certamente il difensore salterà la gara contro la Juve in programma domani sera.