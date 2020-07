Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 36ª giornata – La stagione in Serie A è ormai agli sgoccioli. Si torna subito in campo per la 36ª giornata giornata del massimo campionato italiano. Si parte subito con il botto e con la partita tra Milan e Atalanta, due squadre in grande forma e che giocano un ottimo calcio. Tre partite nella giornata di sabato, il Parma affronta il già retrocesso Brescia, trasferta per l’Inter sul campo del Genoa. Il Napoli dovrà vedersela in casa contro il Sassuolo, sfida interessante tra Bologna e Lecce. Trasferta per l’Udinese contro il Cagliari, la Roma con la Fiorentina. Il Torino sul campo della già retrocessa Spal, chiudono Verona-Lazio e Juventus-Sampdoria.

Milan-Atalanta (venerdì 24, ore 21.45 – SKY)

Brescia-Parma (sabato 25, ore 17.15 – SKY)

Genoa-Inter (sabato 25, ore 19.30 – SKY)

Napoli-Sassuolo (sabato 25, ore 21.45 – DAZN)

Bologna-Lecce (domenica 26, ore 17.15 – DAZN)

Cagliari-Udinese (domenica 26, ore 19.30 – DAZN)

Roma-Fiorentina (domenica 26, ore 19.30 – SKY)

Spal-Torino (domenica 26, ore 19.30 – SKY)

Verona-Lazio (domenica 26, ore 19.30 – SKY)

Juventus-Sampdoria (domenica 26, ore 21.45 – SKY)