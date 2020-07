Sorteggio Playoff Serie C, gli accoppiamenti dei quarti: il Bari becca la Ternana, la Reggiana col Potenza

Sorteggio Playoff Serie C – Ieri sera si è giocato il primo turno della fase nazionale degli spareggi promozione in terza serie. Manca la quarta promossa in cadetteria dopo il passaggio ufficiale di Monza, Vicenza e Reggina. Da lunedì iniziano i quarti di finale, scendono in campo le tre seconde: Carrarese, Reggio Audace e Carpi, teste di serie insieme al Carpi, che affronteranno le altre quattro che hanno staccato il pass. Ecco tutti gli accoppiamenti ufficiali:

Bari – Ternana

Carpi – Novara

Carrarese – Juventus U23

Reggiana – Potenza

Stabiliti anche gli accoppiamenti delle semifinali: la vincente di Carpi-Novara affronterà la vincente di Reggiana-Potenza, chi passa tra Bari e Ternana avrà davanti la vincitrice di Carrarese-Juventus U23.