Sorteggio playoff Serie C, la fase nazionale: tutti gli accoppiamenti, Monopoli-Ternana e Juve U23-Padova

Sorteggio playoff Serie C – La Serie C è entrata nella fase decisiva, nella giornata di ieri si sono giocate le partite del secondo turno che hanno regalato anche qualche sorpresa. Le teste di serie saranno per questo turno Carpi, Juventus U23, Monopoli, Potenza e Renate. Le altre squadre sono Alessandria, Novara, Padova, Ternana e Triestina. Le vincenti si qualificheranno ai quarti di finale che vedrà l’ingresso delle seconde dei rispettivi gironi, Bari, Carrarese e Reggiana. Già promosse in Serie B Monza, Vicenza e Reggina. Ecco il sorteggio live su CalcioWeb.

RENATE-NOVARA

CARPI-ALESSANDRIA

MONOPOLI-TERNANA

JUVENTUS U23-PADOVA

POTENZA-TRIESTINA

Si giocheranno il 9 luglio, giovedì, le cinque partite valide per il terzo turno dei playoff di Serie C.