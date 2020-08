Carlo Testa, titolare del Torino Store di Piazza Castello nonché ex conduttore di diversi programmi televisivi dedicati ai granata, è stato vittima di un’aggressione di fronte al suo negozio. E’ stato colpito alla schiena da uno sconosciuto e adesso si trova in ospedale per degli accertamenti. E sul web sono arrivati tantissimi messaggi di auguri di pronta guarigione e di condanna del gesto. Sulle ragioni dell’aggressione e sull’identità dell’aggressore non ci sono ancora elementi.