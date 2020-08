Barcellona, nota ufficiale: “Calciatore positivo al Covid, ma è asintomatico”

“Dopo i test effettuati questo giovedì, Samuel Umtiti è risultato positivo al Covid-19. E’ asintomatico, gode di buona salute ed è isolata a casa. Il Club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti. Inoltre, tutte le persone che hanno avuto contatti con il giocatore sono state rintracciate per effettuare i corrispondenti test”. Con questa nota sul proprio sito ufficiale, il Barcellona comunica la positività del difensore Umtiti, che tuttavia non è con la squadra a Lisbona e non ha quindi contagiato alcun compagno. La gara di Champions di stasera contro il Bayern non è a rischio.