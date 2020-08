“Ha una bella barba e sta con Shakira altrimenti non sarebbe famoso…”, che frecciata a Piqué!

Oscar Ruggeri contro Gerard Piqué. Parlando a ‘Fox Sports Argentina’, l’ex difensore del Real Madrid e dell’Albiceleste ha criticato pesantemente il centrale del Barcellona, esaltando invece Sergio Ramos: “Piqué è un giocatore di seconda fascia. Lo è lui come lo sono stato io e come lo sono molti altri. Ha un bell’aspetto, sicuramente. Una bella barba, una fidanzata come Shakira, ma se giocasse al Valencia non sarebbe famoso. Sta giocando al Barcellona. Ma è proprio come me, un calciatore di medio livello. Un buon difensore, ma niente di più. Praticamente non sente pressione giocando con i blaugrana. La avverte solo nelle partite con grandi squadre. Sergio Ramos, in tal senso, è di gran lunga il miglior difensore centrale del mondo”.