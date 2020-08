Milan: “Il futuro di Ibrahimovic?” Maldini risponde così

“Zlatan? E’ parte di questo progetto. Non sarà una trattativa facile, ma c’è l’intenzione di proseguire con lui“. Ad affermarlo, ai microfoni di Sky, è Paolo Maldini, che prima del match contro il Cagliari ha parlato di campo e di mercato, soffermandosi sul futuro di Ibrahimovic.

“In dirigenza si capiscono tante cose, si adatta il proprio carattere alle esigenze del ruolo. La pazienza dev’essere alla base di ogni dirigente, tutti vogliono i risultati subito specie se stai lavorando al Milan. La qualità fa arrivare ai risultati più facilmente. Abbiamo una maglia che pesa e i giocatori devono essere valutati non solo per le doti tecniche, ma anche per la personalità. Dicono che questo lockdown abbia fatto sbloccare la fiducia di qualcuno, ma io avevo fiducia in questo gruppo e credo che la crescita sia partita anche prima. Se siamo uniti? Per forza. Una delle condizioni per rimanere in un gruppo di lavoro è condividere i progetti, anche avendo strade diverse per arrivare all’obiettivo. In un gruppo dev’esserci unità, qui c’è”.

“Aurier? Abbiamo parlato l’anno scorso con il suo agente, in questo momento pensiamo a finire la stagione. In queste tre settimane dovremo cercare di operare sul mercato”.