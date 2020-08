Calciomercato Napoli, super tesoretto da Koulibaly e Allan: adesso altri botti in entrata, i nomi

CALCIOMERCATO NAPOLI – Bombe in arrivo da Napoli. Il calciomercato entra sempre più nel vivo, il club azzurro prepara le mosse per la prossima stagione con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte in vista del torneo che è ormai alle porte. L’intenzione è quella di riscattarsi e l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha cambiato le carte in tavola e riportato un pizzico di entusiasmo a tutto l’ambiente. Il presidente De Laurentiis sta lavorando senza sosta, prevista una mezza rivoluzione. Ha già salutato Callejon, mentre in entrata è stato piazzato il colpo Osimhen, si tratta di un calciatore ancora tutto da scoprire e che può rappresentare una vera e propria sorpresa. Ecco la situazione nel dettaglio.

PORTIERE E DIFESA – Gattuso punta tanto su Ospina, sarà lui il titolare. Qualche dubbio in più su Meret, il giovane portiere potrebbe entrare in qualche scambio oppure essere ceduto in prestito per maturare esperienza. Ma la notizia del giorno è la cessione di Koulibaly al Manchester City, nelle casse del club una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Il sostituto potrebbe essere Gabriel del Lille, al momento la trattativa è bloccata ma è destinata a riprendere dopo l’addio di Koulibaly.

CENTROCAMPO E ATTACCO – Si sta per definire un’altra cessione di lusso: Allan, seguito dall’Everton di Ancelotti e dall’Atletico Madrid. Il Napoli ha abbassato le pretese e dovrebbe accontentarsi di una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. L’intenzione è sostituirlo con un calciatore di qualità, il nome è quello di Veretout della Roma. In attacco è già andato via Callejon, si sta lavorando sempre con i giallorossi ad uno scambio: Milik-Under, la trattativa è a buon punto. Ma non è di certo finita, sono tanti altri i nomi valutati dal Napoli, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le soluzioni.