Calciomercato Serie B e Serie C, valzer di attaccanti: in 3 pronti a cambiare maglia

Calciomercato Serie C e Serie C – Non solo il calciomercato in Serie A, si muovono anche le dirigenze in Serie B e Serie C per costruire squadre sempre più competitive per la ripresa della stagione. Si preannuncia un vero e proprio valzer di attaccanti con tre calciatori che sono retrocessi e che sono finiti nel mirino di diverse squadre: Pietro Iemmello con il Perugia, Francesco Forte e Stefano Pettinari con Juve Stabia e Trapani.

Iemmello è destinato a lasciarsi male con il Perugia dopo la retrocessione, è finito nel mirino del Crotone ma, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ potrebbe tentare anche un’avventura all’estero. L’Eibar ha un canale aperto con il suo agente Davide Lippi, in Serie B è seguito da Pescara, Monza e Brescia. Su Forte c’è l’interesse del Pordenone, più quelli di Salernitana e Vicenza, ma il contatto con il Lecce potrebbe essere decisivo. Infine Pettinari, seguito sempre dalla Salernitana. Ma la fila è veramente lunghissima con Brescia, Cremonese, Spal. In C Bari e Palermo.