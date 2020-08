Cessione Roma, dal Kuwait: Friedkin rilancia ed Al Baker si ritira. “Impossibile presentare l’offerta”

Cessione Roma – Importantissima novità delle ultime ore per quanto concerne il passaggio di proprietà in casa giallorossa. La corsa a due Friedkin-Al Baker sembra essersi delineata e vede il primo, da sempre in vantaggio, prossimo a finalizzare il grande affare. Il magnate texano avrebbe rilanciato di 30 milioni di euro sulla precedente offerta, dando 24 ore di tempo al suo avversario per “rispondere”. Ma, come informa la tv araba Al Jarida, la fumata è nera: “Impossibile presentare l’offerta vincolante richiesta“. A questo punto, la strada per Friedkin sembrerebbe spianata e potrebbero essere attese altre importanti novità nelle prossime ore. La Roma non è mai stata così vicina alla cessione. I tifosi aspettano. Tocca adesso a Pallotta.

عاجل – مهلة «المستثمرين الكويتيين» انتهت.. و #روما سيبقى بقيادة أميركية • وضعوا في موقف صعب من قبل رئيس النادي بالوتا

• أمهلهم لأقل من 24 ساعة لتقديم عرض يفوق المقدم من قبل المستثمر الأميركي فريدكنhttps://t.co/d98cIwI4ml pic.twitter.com/x2tVIonTiD — الجريدة (@aljarida) August 5, 2020