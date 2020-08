Cessione Roma, Pallotta e Friedkin alla firma: e per il futuro spunta un clamoroso ritorno

La Roma è pronta a cambiare proprietà. C’è l’intesa tra James Pallotta e Dan Friedkin e manca ormai pochissimo per la cessione del club giallorosso. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di ‘Sky’ è stato raggiunto in serata l’accordo definitivo per una cifra di poco inferiore ai 600 milioni. Mancano solo le ultime formalità burocratiche, ma l’era Pallotta può considerarsi chiusa. La notizia del passo indietro di Al-Baker, l’altro interessato al club giallorosso, aveva già fatto intendere che Friedkin sarebbe stata l’unica soluzione percorribile. Già a gennaio, prima della pandemia, di era arrivati ad un passo dalla firma per una cifra molto vicina agli 800 milioni. Con il Covid il costo si è abbassato notevolmente. L’altra clamorosa notizia, però, riguarda i vertici societari. Guido Fienga rimarrà CEO (Chief Operating Officer) per dare una linea di continuità alla precedente gestione, ma la vera “bomba” è che per il ruolo di direttore sportivo torna in auge il nome di Gianluca Petrachi. Dopo il licenziamento arrivato nelle scorse settimane, il nome dell’ex Torino sembrava bandito. Ma con il cambio di proprietà, riferisce ‘Sky’, sarebbe pronto un ritorno di fiamma.