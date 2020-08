Conte, che bordate: “Attacchi gratuiti a me e all’Inter, poco protetti dalla società. Farò le mie valutazioni”

Ennesimo post gara acceso quello di Antonio Conte. Al termine della vittoria di Bergamo valsa il secondo posto definitivo, l’allenatore dell’Inter ha parlato ai microfoni di Dazn in maniera abbastanza dura ancora una volta contro la società. Queste le sue parole.

“Ho visto attacchi gratuiti contro l’Inter e contro di me e poca protezione da parte della società. Questi 82 punti ce li gustiamo io e i calciatori, con tutto il rispetto per gli altri. Dobbiamo essere intelligenti a capire e a non passare da stati depressivi a euforia eccessiva nelle valutazioni. In campionato abbiamo fatto il nostro dovere, in Coppa Italia siamo migliorati. È stata un’annata molto dura per me, anche dal punto di vista personale: ora c’è da finire nel migliore dei modi in Europa. Non mi sono piaciute assolutamente le critiche fatte ai ragazzi e alle volte anche a me. So solo io che cosa ho fatto per avere Lukaku all’Inter. Ora farò le mie valutazioni in generale”.