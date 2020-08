Conte, la “talpa” di Spalletti e quella scena già vista. Il retroscena: “Mi hanno passato un video…”

L’Inter ha ottenuto il secondo posto matematico dopo aver sbancato ieri sera Bergamo. A saltare all’occhio, però, è stato l’acceso post gara con protagonista il tecnico Antonio Conte. “Ho visto attacchi gratuiti contro l’Inter e contro di me e poca protezione da parte della società. Non mi sono piaciute assolutamente le critiche fatte ai ragazzi e alle volte anche a me. Ora farò le mie valutazioni in generale”, le parole più forti dell’allenatore.

L’ex trainer della Juve ha fatto poi riferimento ad un video: “Pensate che mi è stato mandato un suo video del 2017 (in realtà è del febbraio 2018, ndr) che denunciava cose gravi sul mondo Inter. Ecco, siamo ancora a quel punto“. Il video a cui fa riferimento Conte vede protagonista Spalletti, allora tecnico nerazzurro. Parlò di una “talpa” all’interno della società che spifferava tutto ai giornalisti e il club stesso non ha mai preso provvedimenti. Una situazione molto simile a quella attuale e che, a distanza di qualche anno, torna a ripercuotersi.