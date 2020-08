Coronavirus, l’ex Juventus Pjanic positivo: la conferma del Barcellona

Nuovo caso di Coronavirus nel mondo del calcio, si tratta dell’ex Juventus Miralem Pjanic. La conferma è arrivata direttamente dal Barcellona, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato.

“Miralem Pjanic è risultato positivo al Coronavirus, dopo aver effettuato un tampone – in seguito all’individuzione di alcuni sintomi – in data 22 agosto. Il calciatore è in buono stato di salute e si trova a casa. Per questo motivo, Pjanic non si recherà a Barcellona prima che siano trascorsi 15 giorni”.