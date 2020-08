David Silva-Manchester City, che omaggio! Verrà eretta una statua davanti all’Etihad Stadium

David Silva, per il Manchester City, è un monumento. In tutti i sensi. Anzi, diventerà un monumento. Dopo 10 anni in Inghilterra, oltre 400 presenze e tanti trofei, il centrocampista spagnolo lascerà i Citizens. Da decifrare il suo futuro, con la Lazio sullo sfondo.

Per omaggiare il suo addio, quindi, il club ha deciso di erigerlo, un monumento. Verrà costruita una statua in suo onore davanti all’Etihad Stadium.“Come successo con Kompani prima di lui – le parole del presidente Khaldoon Al Mubarak – la statua di David servirà a ricordare i fantastici momenti che ci ha dato, non solo come incredibile calciatore ma come una fonte d’ispirazione, un ambasciatore che ha rappresentato questo grande club con dignità in ogni momento”.