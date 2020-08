Formazioni ufficiali Juventus-Lione: c’è Higuain, Dybala va in panchina

Formazioni ufficiali Juventus-Lione – La Juventus ospita il Lione nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri devono rimontare lo svantaggio patito all’andata in Francia. Si parte dall’1-0 firmato da Tousart. La squadra di Sarri arriva al grande appuntamento dopo un finale di campionato non certo esaltante, nonostante la vittoria del nono scudetto consecutivo. La compagine di Rudi Garcia ha tenuto testa al PSG nella finale di Coupe de la Ligue, per poi cedere ai rigori. I francesi, a parte questo impegno ufficiale, sono fermi da marzo. Le formazioni ufficiali del match.

Formazioni ufficiali Juventus-Lione

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Cornet; Toko-Ekambi, Depay.