Playoff Serie B, colpaccio Spezia a Frosinone e promozione ipotecata

Colpaccio esterno e promozione ipotecata. Ma lo Spezia non può stare tranquillo. Ha sbancato Frosinone ma in questi playoff, i ragazzi di Nesta, hanno abituato a rimonte assurde e a grandi imprese. Il primo atto va però ai liguri, a cui basta una rete di Gyasi al 21′ per vincere ed avere più di un piede in Serie A, che sarebbe la prima della storia del club. Il match è equilibrato, ma gli uomini di Italiano vanno avanti in avvio e sono bravi a difendere il risultato, che non cambierà più fino alla fine. Il ritorno è previsto per giovedì, giorno in cui si concluderà questa lunghissima stagione in cadetteria e si deciderà quale squadra farà compagnia a Benevento e Crotone in Serie A.