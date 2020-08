Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni: Conte non cambia

Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni – L’Europa League è entrata ormai nella fase finale, in finale (un pò a sorpresa ma non tanto) il Siviglia che ha avuto la meglio del Manchester United. Si tratta di una delusioni per i Reds, i grandi favoriti alla vittoria finale sono stati eliminati in semifinale. Adesso l’altro scontro, quello tra Inter e Shakhtar Donetsk. Stagione importante per la squadra di Antonio Conte che ha chiuso il campionato al secondo posto ed è rimasta l’unica squadra italiana in Europa. I nerazzurri possono raggiungere l’ultimo atto, ma il club ucraino rappresenta un osso durissimo. Conte sembra avere le idee abbastanza chiare e confermerà la migliore squadra. In difesa spazio ancora all’ottimo Bastoni, a centrocampo proverà a confermarsi Barella con Brozovic e Gagliardini. In attacco Lukaku e Martinez. Nello Shakhtar occhio a Taison e Junior Moraes.

Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; R.Lukaku, L.Martinez. ALL.: Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Kryvtsov, Khocholava, Matvienko; Stepanenko, Marcos Antonio; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. ALL.: Castro.