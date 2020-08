La Lazio rischia la beffa: “Su David Silva piomba la Juventus, lo vuole Pirlo”

La Lazio rischia la beffa. Dopo settimane di trattative per David Silva, i biancocelesti potrebbero essere sorpassati all’ultima curva. Dietro le titubanze dello spagnolo, infatti, si celerebbero le offerte di altre squadre. La Lazio attendeva una risposta entro domenica, ma il tutto è slittato. Si vocifera di un interesse del “suo” vecchio Valencia, ma a lanciare la bomba di mercato è Claudio Anellucci, noto agente FIFA. Il procuratore ha parlato dell’inserimento di un’altra squadra italiana, ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Su David Silva piomba la Juve per volontà di Pirlo”. La Lazio rimane in vantaggio, ma se l’interesse della Juve fosse confermato sarebbe una concorrenza certamente importante. Novità comunque attese tra una decina di giorni, visto che David Silva è ancora impegnato in Champions League con il Manchester City.