Ligue 1, il Psg chiede di spostare la partita contro il Lens

Il Psg ha da poco concluso la stagione. E’ vero che la Ligue 1 è stata sospesa ed il club francese ha giocato poche partite ufficiali negli ultimi mesi, ma a distanza di pochi giorni è chiamato a scendere in campo per l’inizio del nuovo campionato. Il torneo francese è già partito ufficialmente e sabato sera la squadra di Tuchel dovrebbe esordire in casa del Lens per la seconda giornata. La squadra avrà solo sei giorni di riposo, il Psg è preoccupato e secondo quanto riporta Telefoot, avrebbe chiesto alla Lega calcio francese di posticipare. Si tratta di una situazione paradossale con il club che sta valutando la situazione in panchina e potrebbe cambiare allenatore. La risposta sul rinvio è attesa a stretto giro di posta.