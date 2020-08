Lovren contro Sergio Ramos: “E’ sleale, ho vendicato Salah. Era ora di pagare per quello che aveva fatto”

“Diedi quella gomitata a Sergio Ramos di proposito e gli dissi che avevamo pareggiato i conti”. A dirlo è Dejan Lovren, ex difensore del Liverpool, passato poche settimane fa allo Zenit di San Pietroburgo. Il croato ha ricordato al sito egiziano ‘Sada el Balad’ l’episodio risalente all’incontro di Nations League tra la sua nazionale e la Spagna nel novembre del 2018 (finita 3-2 per i croati). Lovren ha voluto vendicare l’intervento di Ramos dopo pochi minuti sul suo compagno Mohamed Salah, durante la finale di Champions League di quello stesso anno, il 2018, costringendolo al cambio. La finale venne poi vinta dal Real Madrid. “Rispetto Ramos come giocatore e quello che fa per la sua squadra. Ha vinto molti trofei, ma d’altra parte ha comportamenti che non mi piacciono e che danneggiano i giocatori. Non voglio farne un caso, ma penso che quello che Ramos ha fatto fosse intenzionale per fare del male al mio amico Salah, quindi era ora di pagare per quello che aveva fatto” ha detto Lovren.