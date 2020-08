“L’Inter può prendere Messi”, Moratti rincara la dose. Stoccata alla Juve: “un conto è uscire con il Psg, ma con il Lione…”

Il sogno è sempre quello: Leo Messi. Una trattativa quasi impossibile. Anzi senza quasi. Ma l’ex presidente Massimo Moratti continua a spingere sul nome dell’argentino. Poi non sono mancate le frecciate sulla Juventus, fresca di eliminazione dalla Champions League. Ecco quanto dichiarato, frasi che hanno infiammato il popolo nerazzurro. “L’Inter può prendere Messi – ha detto in un’intervista al QS – Suning ha tutte le risorse per portare Leo a Milano”. Poi una stoccata alla Juve: “Un conto è essere eliminati dal Psg, un conto andare a casa con la settima classificata del campionato francese”.

“Mi è dispiaciuto tanto per l’Atalanta. Uscire in extremis fa male ma Gasperini è stato straordinario”. Sulla Champions: “All’Inter per rivincerla aspettammo 45 anni, la Juve è alle soglie delle nozze d’argento con il digiuno…”