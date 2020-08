Panchina Inter, nome a sorpresa per il dopo Conte: “Si sta valutando un’altra opzione oltre Allegri”

Sono giorni caldi in casa Inter. La stagione è finita con l’amara sconfitta in finale di Europa League e l’ennesima uscita pubblica discutibile del tecnico Antonio Conte, che ha aperto un dibattito circa il suo addio. Ha parlato al passato, nel post gara di venerdì, ha parlato come se già avesse salutato. Ma le parti si devono ancora incontrare, Conte e Zhang chiariranno il futuro nel confronto della prossima settimana. O dentro o fuori, anche se al momento sembra essere più fuori.

E così già spuntato il nome del successore, con quel Max Allegri che ha già preso in mano le redini di una squadra di Conte 6 anni fa con la Juventus. Allegri adesso è libero, senza contratto, conosce Marotta e, dopo il famoso “anno sabbatico”, è pronto a tornare in pista. Ma la Gazzetta dello Sport, nell’approfondimento relativo alla panchina nerazzurra, tira anche fuori un nome a sorpresa: “Non corre da solo, Max – si legge sulla rosea – Perché l’Inter sta valutando anche almeno un’altra soluzione. E l’alternativa risponde al nome di Sinisa Mihajlovic, che Marotta già contattò in passato ai tempi della Juventus”.