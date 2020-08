Risultati Preliminari Europa League, il programma completo

RISULTATI EUROPA LEAGUE – In attesa della finale di Europa League tra Inter e Siviglia, si giocano anche altre partite valide per i preliminari per la competizione. E’ stata posticipata la sfida Lincoln-Prishtina, programmata per martedì. Piatto forte nella giornata di giovedì. Si parte con St Josephs-B36 Torshavn, in campo Glentoran-HB Torshavn. Si chiude con Tre Penne-Gjilani. Ecco il programma nel dettaglio.

Martedì 18 agosto

Lincoln-Prishtina POSTICIPATA

ore 19.55

UE Engordany-Zeta

Giovedì 20 agosto

ore 17.30

St Josephs-B36 Torshavn

ore 19

Runavik-Barry

ore 19.30

FC Santa Coloma-Iskra

ore 20:00

Glentoran-HB Torshavn

ore 20:30

Coleraine-La Fiorita

ore 21:00