Ripescaggi Serie C e gong iscrizioni, la situazione: nubi all’orizzonte per Siena e Sicula Leonzio

Ripescaggi Serie C – Oggi a mezzanotte scade il termine per le iscrizioni in Serie C. Tanti i club a rischio e che, pubblicamente o meno, hanno manifestato difficoltà a proseguire. A poche ore dal gong definitivo, emergono le prime certezze. Come ad esempio la partecipazione di Teramo ed Arezzo, che sono riuscite a presentare domanda nonostante qualche tentennamento nei giorni scorsi. Nubi nere all’orizzonte, invece, per Robur Siena e Sicula Leonzio, che molto probabilmente faranno compagnia al Campodarsego, che ha rinunciato alla terza serie dopo averla conquistata sul campo. A questo punto, è sempre più corsa ai ripescaggi, con Legnago, Giana Erminio e Foggia tra le pretendenti al “salto”. Occorre però, ovviamente, attendere la scadenza ufficiale che determinerà la non iscrizione per poi cominciare a definire la graduatoria.