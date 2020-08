Serie A, le formazioni ufficiali delle 20.45: il Lecce recupera Lapadula

Serie A, le formazioni ufficiali delle 20.45 – Si giocano le ultime partite valide per il campionato di Serie A. Sfida che promette emozioni quella tra Bologna e Torino, una gara scoppiettante. Il Genoa si gioca la salvezza nello scontro con il Verona, la squadra di Juric ha bisogno dei tre punti per essere sicuro di raggiungere l’obiettivo. Ultima spiaggia per il Lecce, in casa contro il Parma. Chiude Sassuolo-Udinese.

Lecce-Parma

LECCE (4-3-2-1) – Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Dell’Orco; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.

PARMA (4-3-3) – Sepe; Laurini, Bruno Alves, Gagliolo, Darmian; Hernani, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Caprari, Cornelius.

Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski; Mbaye, Danilo, Medel, Denswil;Svanberg, Schouten; Juwara, Soriano, Barrow; Palacio.

TORINO (3-4-1-2): Rosati; Izzo, Bremer, Djidji; Berenguer, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza.

Genoa-Verona

Genoa: Perin; Masiello, Romero, Zapata, Criscito; Ankersen , Lerager, Behrami, Jagiello; Pandev, Sanabria

Verona: (3-4-2-1) Radunovic: Rrahmani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Eysseric; Di Carmine

Sassuolo-Udinese

Sassuolo: Consigli, Rogerio, Peluso, Ferrari, Toljan, Bourabia, Locatelli, Djuricic, Berardi, Traorè, Caputo

Udinese: Musso, De Maio, Ekong, Samir, Stryger Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeegelaar, Okaka, Lasagna