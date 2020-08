Serie A, tutti i verdetti della stagione: Lecce retrocesso, Lazio in Champions con riserva

Si è conclusa l’edizione 2019-2020 della Serie A. La Juventus si era già laureata campione d’Italia, mancavano alcuni verdetti che sono arrivati proprio nell’ultima giornata. Inter, Atalanta e Lazio in Champions League (a meno che il Napoli non vinca l’edizione 2019-2020 della coppa dalle grandi orecchie e la Roma l’Europa League). Napoli (in quanto squadra vincitrice della Coppa Italia) e Roma vanno direttamente alla fase a gironi della prossima Europa League, il Milan dovrà passare dai preliminari. A retrocedere sono Lecce, Brescia e SPAL. La classifica finale e i verdetti della stagione.

LA CLASSIFICA

JUVENTUS 83 INTER 82 ATALANTA 78 LAZIO 78 ROMA 70 MILAN 66 NAPOLI 62 SASSUOLO 51 VERONA 49 FIORENTINA 49 PARMA 49 BOLOGNA 47 UDINESE 45 CAGLIARI 45 SAMPDORIA 42 TORINO 40 GENOA 39 LECCE 35 BRESCIA 25 SPAL 20

Serie A, i verdetti

Campione d’Italia: Juventus

Qualificate in Champions League: Juventus, Atalanta, Inter, Lazio

Qualificate ai gironi di Europa League: Napoli, Roma

Qualificata ai preliminari di Europa League: Milan

Retrocesse: Lecce, Brescia, SPAL