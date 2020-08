Tacopina: “Deluso dai tifosi del Venezia”. E rilancia: “Catania? Impianti come quelli del Real Madrid”

Deluso da Venezia, stregato da Catania. In pochissime parole, è questo l’attuale stato d’animo di Joe Tacopina. L’imprenditore americano, da anni ormai girovago del calcio italiano, in una lunga intervista a gianlucadimarzio.com si è detto deluso dai tifosi del Venezia, per gli ultimi anni trascorsi, e stregato da Catania, per cui ha incontrato i nuovi rappresentanti del gruppo Sigi.

VENEZIA – “Amo questa città e la sua gente. Ma allo stesso tempo sono rimasto deluso dai tifosi. Ho promesso loro che presto sarebbero tornati fieri della squadra. Però doveva essere un impegno reciproco. Noi come società lo abbiamo onorato. Attorno al club invece non ho visto il coinvolgimento che avevo chiesto”.

CATANIA – “Negli ultimi giorni sono andato a Catania, ho visitato Torre del Grifo e mi sono incontrato con i rappresentanti del gruppo Sigi. Ho origini siciliane da parte di madre, non lontano da lì. La storia del Catania è notevole. E soprattutto c’è un bacino di tifosi caldissimi: il dodicesimo in Italia nonostante la Serie C. Poi le strutture di allenamento sono di livello mondiale. Ho ottimi rapporti con Florentino Perez, che di recente mi ha mostrato i nuovi impianti del Real Madrid. Spettacolari. Ma non così diversi da quanto ho visto a Catania”.

PARAGONI – “D’accordo, il Penzo è scomodo e problematico. Eppure non siamo riusciti a riempire uno stadio da 5mila posti nemmeno quando ci giocavamo la Serie A. A Catania invece cammino per le strade e la gente mi ferma già pregandomi di restare. È quel feeling che ho sentito anche a Roma e Bologna. Per fare l’incasso di una partita al Massimino, a Venezia ce ne vogliono quattro. Un altro pianeta”.