Tre Penne-Gjilani posticipata: il motivo del rinvio della partita di Europa League

Tre Penne-Gjilani posticipata – Dopo quella di ieri tra Klaksvik e Slovan Bratislava, un altro match non si disputerà a causa di un caso di Coronavirus tra i calciatori. Si tratta della sfida dei preliminari di Europa League tra Tre Penne e Gjilani.

“Registrato un caso di positività tra i kossovari dello Gjilani, per questo motivo la UEFA ha annullato la sfida prevista per questa sera tra Tre Penne e Gjilani. Il ragazzo ora si trova isolato in quarantena nell’hotel dove alloggia la squadra. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori informazioni sul passaggio del turno.

“Il massimo ente europeo calcistico ha determinato che la partita si giocherà domani sera al San Marino Stadium con calcio d’inizio fissato alle 18.00. Giocatori, dirigenza e staff tecnico dello Gjilani verranno nuovamente testati e se risulteranno negativi, arriverà l’ok per disputare la partita”.