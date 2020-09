“Il Barcellona non ha i soldi per Depay”: il clamoroso retroscena di Aulas

“Il Barcellona non può permettersi di spendere 30 milioni di euro per Depay“. Sono queste le parole di Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha spiegato la situazione economica dei blaugrana: “Memphis costerebbe al Barcellona 30 milioni. Il presidente del Barça mi ha detto domenica scorsa che hanno sofferto molto la crisi causata dal Coronavirus e non hanno la possibilità di fare un’offerta“. Confermata dunque la situazione critica del Barcellona, che sta smobilitando dopo i recenti insuccessi.