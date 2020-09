Bufera sul campionato, sospetti su una partita: “è un furto, rigore concesso su uno strano principio…”

E’ scoppiato un vero e proprio caso in Serbia. La Stella Rossa, dopo il successo contro il Voždovac con il risultato di 6-0 ha pubblicato un comunicato nei confronti della Federcalcio serba. Il motivo di discussione è stata la vittoria del Partizan contro lo Zlatibor grazie ad una rete dal dischetto molto discussa a dieci minuti dal termine del match.

La Stella Rossa ha deciso di usare toni altissimi. “Vergogna dopo vergogna. Così sono il processo in Super League e il lavoro della commissione arbitrale della Federcalcio serba. E il presidente della FSS, Slaviša Kokeza, tace ancora e non reagisce. Vittoria immeritata del Partizan, annunci, pressioni… All’inizio di questa stagione, la squadra di calcio della Stella Rossa ha inviato una lettera pubblica alla FSS in cui richiedeva cambiamenti nell’organizzazione arbitrale. Abbiamo accettato pazientemente una serie di decisioni sempre peggiori (Novi Pazar, Vojvodina, Rad …) abbiamo visto l’apice dell’imbarazzo a Užice. L’arbitro Široki ha assegnato un rigore al Partizan in base al principio: “l’area è affollata, nessuno vedrà che non è un rigore”. Ecco perché ora chiediamo pubblicamente la rimozione del presidente della commissione giudici della FSS, Milan Karadzic! Chiediamo anche che gli arbitri Grujić e Široki siano rimossi dalla lista dei direttori di gara. Queste non sono sviste, sono l’esecuzione di compiti commissionati. Non vedremo un derby e un altro furto, perché siamo già stati derubati tre volte e non permetteremo che accada per la quarta volta!

È ovvio che il problematico vicepresidente dell’FC Partizan, scrivendo sui social, stia cercando di creare nell’opinione pubblica l’impressione che il suo club sia una vittima, il tutto con l’obiettivo di sottrarre ulteriori punti a Napredak, Zlatibor e altri club. Ci auguriamo che i loro furti non si concludano con nuove dichiarazioni del vicepresidente della FSS, Marko Pantelić, che siamo stanchi di lui perché non taceremo questi furti senza scrupoli! Il Partizan ha già ricevuto sei punti in questa stagione! Signori della Federcalcio, pensateci bene. Per l’ultima volta, vi avvertiamo che lotteremo con tutti i mezzi per proteggere gli interessi della Stella Rossa che non consentiremo lo scenario dal 2017″.