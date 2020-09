Calciomercato Juventus, Sky: “E’ fatta per Morata, domani a Torino per le visite mediche”

Calciomercato Juventus – Alvaro Morata si appresta a diventare il nuovo attaccante bianconero. Ad annunciare l’accelerata sulla trattativa è Sky Sport, che svela anche i dettagli: prestito di 9 milioni con riscatto fissato a 45. Il calciatore già domani sarebbe atteso a Torino per le visite mediche. Una virata improvvisa. Probabilmente, la Vecchia Signora non ha più intenzione di attendere Dzeko e la Roma per la questione Milik, decidendo di virare su un attaccante che già conosce l’ambiente per aver giocato in Italia anni fa.