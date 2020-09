Calciomercato Milan – Porte girevoli nell’attacco rossonero. Per la società lombarda un movimento in uscita e uno in entrata, che non fanno altro che confermare quanto già visto nell’ultima stagione. E’ ufficiale infatti il passaggio di André Silva all’Eintracht Francoforte. Non ufficiale, ma quasi, quello di Ante Rebic al Milan, che arriva questa volta a titolo definitivo. Operazioni svolte contemporaneamente in positivo, così come fu l’anno scorso per i prestiti.