Calciomercato, il Milan prova lo scatto in difesa. Genoa attivissimo, testa a testa Fiorentina e difensore al Parma

Altre trattative di calciomercato pronte ad essere concluse. Si muovono senza sosta le squadre del campionato di Serie A, la sessione è entrata ormai nella fase decisiva. Ecco la situazione nel dettaglio con tutte le operazioni che riguardano anche i campionati esteri.

ATALANTA – “Duvan Zapata e Luis Muriel sono persone e giocatori eccellenti, giocare con loro è un privilegio”. Si presenta Johan Mojica, nuovo laterale sinistro dell’Atalanta, in prestito dal Girona con diritto di riscatto. “Sono un mancino, un calciatore di razza rapido con un buon cross, tatticamente applicato e in grado di giocare terzino, esterno e ala. Ho lavorato molto per poter essere qui: fortunatamente c’è stata la possibilità di approdare in un club eccellente”.

LAZIO – Rinforzo in difesa per il tecnico Simone Inzaghi. E’ fatta per Wesley Hoedt, accordo per il prestito a 1,5 milioni e obbligo di riscatto fissato a 7 con il Southampton. Si lavora per Callejon.

GENOA – Il club rossoblu è scatenato. Tutto fatto per il prestito di Luca Pellegrini dalla Juventus. Contatti avviati con Mino Raiola per Mario Balotelli, valutazioni in corso. Difficile la cessione di Criscito, cercato dalla Fiorentina.

FIORENTINA – E’ corsa a due per il nuovo difensore. I nomi sono quelli di Fazio della Roma e Lyanco del Torino.

MILAN – Aumenta la consapevolezza in casa rossonera dopo il successo all’esordio contro il Bologna. Per la difesa occhi su Nastasic, da valutare la disponibilità dello Schalke 04. Il calciatore sarebbe entusiasta.

PARMA – E’ fatta per il difensore Lautaro Valenti, classe 1999: il Lanus ha accettato l’offerta.